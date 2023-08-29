В Киргизии считают, что открытие академии "Барселоны" в стране повысит уровень сборной

Открытие состоится 30 августа

БИШКЕК, 29 августа. /ТАСС/. Предстоящее открытие в Киргизии академии испанского футбольного клуба "Барселона" даст возможность для повышения профессионализма игроков национальной сборной республики. Об этом заявил в Бишкеке во время встречи с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Глава государства подчеркнул, что открытие первой академии "Барселоны" в Киргизии создаст возможности для продвижения состава национальной сборной в профессиональном плане, а также окажет положительный мультипликативный эффект на развитие туризма, спорта, инвестиций и других секторов республики, поскольку она станет первой в Центральной Азии", - говорится в сообщении пресс-службы президента Киргизии.

Жапаров особо отметил, что "приход в Кыргызстан клуба с вековой историей является большой гордостью для всех кыргызстанцев".

"Клуб поддерживает развитие своих команд по футболу, футзалу, гандболу, баскетболу, волейболу, регби и легкой атлетике. Такой подход делает "Барселону" поистине народным клубом", - цитирует президента Киргизии пресс-служба. Жапаров также напомнил, что на последнем чемпионате мира по футболу в Катаре за свои национальные сборные выступали 17 игроков "Барселоны".

"Жоан Лапорта выразил уверенность в том, что новая футбольная академия "Барселоны" в Кыргызстане, опираясь на богатую историю клуба, будет способствовать личностному росту спортсменов, поможет максимально раскрыть их потенциал, а также изменит в лучшую сторону отношение болельщиков к спорту", - подчеркивается в сообщении.

Как планируется, открытие академии футбольного клуба "Барселона" в Киргизии состоится 30 августа.