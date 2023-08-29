Капитан "Ньюкасла" Ласселлс подвергся нападению

Во время драки группа незнакомцев угрожала застрелить футболиста

ТАСС, 29 августа. Защитник английского футбольного клуба "Ньюкасл" подвергся нападению и стал участником драки около ночного клуба в центре Ньюкасл-апон-Тайна. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации источника, несколько мужчин напали на Ласселлса, а также его 19-летнего брата и друга. Также сообщается, что во время драки группа незнакомцев угрожала застрелить футболиста. Отмечается, что младший брат Ласселлса получил травму головы, а его друг на протяжении нескольких минут находился без сознания, прежде чем он был доставлен в больницу на карете скорой помощи. Ласселлс принял участие в драке в попытке защитить себя.

Источник сообщает, что в "Ньюкасле" знают об инциденте и видели видео, на котором запечатлен футболист. Вопрос собираются решить внутри клуба.

Ласселсу 29 лет, он выступает за "Ньюкасл" с 2014 года, в сезоне-2016/17 в составе команды он стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Англии. Всего он провел за "Ньюкасл" 225 матчей, забил 14 мячей и отдал 4 голевые передачи. Англичанин также выступал за "Ноттингем" и "Стивенейдж".