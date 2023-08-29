Россиянка с японскими корнями вернулась в гимнастику ради участия в фестивале спорта

Студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Микако Регина Окамото в последний раз до фестиваля выступала в начале 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Микако Регина Окамото приняла решение вернуться в художественную гимнастику ради участия в Международном фестивале университетского спорта, который проходит в Екатеринбурге. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"К сожалению, у меня было мало тренировок перед этим стартом, - сказала 19-летняя Окамото. - Я, можно сказать, уже не действующая спортсменка, но мне поступило предложение от университета выступить здесь, после чего мы с моим тренером решили, что будем готовиться. Перед этим я последний раз выступала в начале 2022 года, а с тренером готовилась к этому старту примерно полмесяца".

"Почему я тогда приняла решение уйти из спорта? Мне захотелось больше внимания уделить своему образованию, да и своей цели стать мастером спорта России я уже достигла", - добавила собеседница агентства.

Окамото рассказала, что является наполовину японкой. "У меня папа японец, а мама - русская. Они познакомились на отдыхе в Турции, и потом папа переехал жить в Россию ради мамы. Это случилось еще до моего рождения", - сказала гимнастка.

"Если говорить про спортивную деревню, то там все замечательно. Скучаю ли я по японской кухне? Для меня и суши, и те же уральские пельмени одинаково любимы. Поэтому я не испытываю никаких проблем", - заключила спортсменка.

Турнир по художественной гимнастике в рамках фестиваля спорта стартовал 28 августа и продлится три дня.