"Брага", "Галатасарай" и "Янг Бойз" вышли в групповой этап футбольной Лиги чемпионов

"Панатинаикос", "Маккаби" и "Мольде" сыграют на групповом этапе Лиги Европы

ТАСС, 30 августа. Португальская "Брага", турецкий "Галатасарай" и швейцарский "Янг Бойз" вышли в групповой этап футбольной Лиги чемпионов по итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации турнира.

"Брага" на выезде обыграла с греческий "Панатинаикос" (1:0), в первом матче португальская команда была сильнее со счетом 2:1. "Галатасарай" победил норвежский "Мольде" со счетом 2:1 (первый матч - 3:2). "Янг Бойз" дома разгромил израильский "Маккаби" из Хайфы со счетом 3:0 (первый матч - 0:0). "Панатинаикос", "Маккаби" и "Мольде" сыграют на групповом этапе второго по престижу еврокубка - Лиги Европы.

Последние три участника группового этапа Лиги чемпионов определятся 30 августа. Всего в основном этапе турнира примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. Первые матчи группового этапа пройдут 19 сентября.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.