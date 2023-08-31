Россиянки Пасека и Набиева прекратили тренировать сборную Китая по спортивной гимнастике

Чемпионки мира тренировали китайских гимнасток с октября 2022 года

СИРИУС /Федеральная территория/, 31 августа. /ТАСС/. У чемпионок мира по спортивной гимнастике в составе сборной России Марии Пасеки и Татьяны Набиевой завершились контракты с Китайской гимнастической ассоциацией, россиянки возвращаются домой. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Китайцы решили не продлевать контракты с Пасекой и Набиевой, те теперь возвращаются домой, - сказала Родионенко. - Об их работе в качестве тренеров сборной России по спортивной гимнастике, думаю, говорить еще рано, все-таки опыта у них все равно недостаточно. Вернутся в Россию, поговорим, посмотрим".

Россиянки уехали тренировать китайских гимнасток в октябре 2022 года.

Пасеке 28 лет, она является двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке, в ее активе три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, а также серебро чемпионата мира 2019 года в командном первенстве. 28-летняя Набиева в 2010 году выиграла золото чемпионата мира в командном первенстве, она также является обладательницей двух серебряных и одной бронзовой медали мировых первенств, чемпионкой Европы 2010 года.