Александр Емельяненко еще несколько месяцев пробудет на реабилитации в Ингушетии

Боец отправился в реабилитационный центр после победы над блогером Евгением Ершовым в мае

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко еще минимум два месяца проведет в реабилитационном центре в Ингушетии. Об этом ТАСС в четверг рассказали в центре.

"Александр еще несколько месяцев проведет в центре. Но он уже сейчас настроен, в будущем он сможет победить любого", - сказал собеседник агентства.

В мае Емельяненко победил блогера Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде. После этого боец отправился в реабилитационный центр в Ингушетии. На счету 42-летнего спортсмена 28 побед, 9 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах.