Документальный фильм Хабиба Нурмагомедова выйдет минимум на пяти языках

Ранее Нурмагомедов в соцсетях сообщил о том, что участвует в съемках документального фильма

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Документальный фильм бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова выйдет как минимум на пяти иностранных языках. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Ранее Нурмагомедов в соцсетях сообщил о том, что участвует в съемках документального фильма.

"На съемках этого фильма мы работаем с компанией WME IMG, - сказал Магомедов. - По завершению, когда будет готовый продукт, будем выходить на рынок и смотреть, с кем заключать контракт. Фильм будет минимум на пяти или шести языках. Предварительно, он должен выйти летом 2024 года".