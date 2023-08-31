Чесноков: теннисист Монфис не будет устраивать политических акций в матче с Рублевым

Гаэль Монфис является супругом украинской теннисистки Элины Свитолиной

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Французский теннисист Гаэль Монфис, который является супругом украинки Элины Свитолиной, уважительно относится к россиянам, поэтому не будет устраивать политических акций в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open) против Андрея Рублева. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее украинские теннисисты неоднократно отказывались от рукопожатий с россиянами и белорусами после матчей. 10 июля Свитолина предложила международным теннисным организациям официально отменить такие рукопожатия.

"Я думаю, будет очень хороший матч. Монфис сейчас здорово играет, у него есть хорошие победы. Он умеет играть против быстрых и агрессивных соперников, как Андрей, поэтому у Рублева вряд ли получится выигрывать в один-два удара. Если Монфису бить монотонно в одну сторону, он теряется, а если быстро растаскивать по углам, он играет просто потрясающе", - сказал Чесноков.

"Я не думаю, что из-за того, что он женат на украинке, он будет устраивать какие-то политические акции, откажется от рукопожатия и так далее. Он нормальный парень, уважительно относится к россиянам, да и вообще ко всем. Монфис в первую очередь спортсмен, для него на первом месте теннис, а политика не на втором, а на 32-м месте, поэтому думаю, что все пройдет нормально", - добавил собеседник агентства.

Также Чесноков оценил шансы россиянки Анастасии Павлюченковой в матче US Open против Свитолиной. "Я не вижу причин, почему Настя не может выиграть. Да, Свитолина в хорошей форме, но ей сейчас нужно доказывать, что она неслучайно пробилась в полуфинал Уимблдона, в то время как на Настю ничего не давит. Если она будет играть быстро и точно, как умеет, то вполне может обыграть украинку", - отметил Чесноков.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем мужского турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, а женского - лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек из Польши.