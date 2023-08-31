Хэмилтон продлил контракт с "Мерседесом" до конца 2025 года

Вместе с семикратным чемпионом мира соглашение с командой продлил Джордж Расселл

ТАСС, 31 августа. Британский пилот Льюис Хэмилтон продлил контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соотечественник Хэмилтона Джордж Расселл также продлил контракт с "Мерседесом". Оба британских гонщика будут выступать за команду до конца сезона-2025.

Хэмилтону 38 лет, он является семикратным чемпионом "Формулы-1", по количеству титулов пилот делит первое место с немцем Михаэлем Шумахером. Британец дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013 году британец перешел в "Мерседес", с которым выиграл шесть титулов (2014, 2015, 2017-2020). Хэмилтону принадлежат рекорды по количеству побед (103), подиумов (195) и поул-позиций (104).

25-летний Расселл перешел в "Мерседес" перед сезоном-2022. До этого он выступал в "Формуле-1" за "Уильямс. На счету британца одна победа, которую он одержал на Гран-при Бразилии в 2022 году.