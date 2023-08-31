Приглашенный в сборную России футболист Севикян будет выступать за команду Армении

Полузащитник "Пари Нижний Новгород" поблагодарил тренерский штаб сборной России за доверие

ТАСС, 31 августа. Полузащитник клуба "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян, приглашенный на сентябрьский сбор команды России, сообщил, что принял решение выступать за сборную Армении. Комментарий игрока приводит пресс-служба "Пари НН".

30 августа тренерский штаб сборной России включил Севикяна в число 49 футболистов, приглашенных на сбор команды в Новогорске, который пройдет с 4 по 12 сентября.

"Дорогие друзья, как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной России. Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты, Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры, - отметил Севикян. - Однако на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении. Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению".

Севикяну 22 года, он выступает за "Пари НН" с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 6 матчей в чемпионате, в которых забил 1 мяч.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.