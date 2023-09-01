Инфантино прокомментировал инцидент с Рубиалесом на женском чемпионате мира по футболу

По мнению главы ФИФА, ситуация с участием главы Королевской испанской футбольной федерации и капитана женской сборной Испании Хенифер Эрмосо не должна была произойти

ТАСС, 1 сентября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что ситуация, которая произошла после финала женского чемпионата мира, никогда не должна была случиться. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес надел медаль на капитана женской сборной Испании Хенифер Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF.

"К сожалению, заслуженный праздник этих великолепных чемпионок был омрачен тем, что произошло после финального свистка. И что продолжало происходить в последующие дни, - написал Инфантино. - Этого никогда не должно было случиться. Но это произошло, и дисциплинарные органы ФИФА немедленно взяли на себя ответственность, приняв необходимые меры".

"Со своей стороны мы должны продолжать концентрироваться на том, как мы можем поддерживать женщин и женский футбол в будущем. На поле и за его пределами. Отстаивать истинные ценности и уважать игроков как людей, а также их фантастическую игру", - отметил глава ФИФА.

Действия Рубиалеса вызвали критику со стороны СМИ и активистов, министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений, а прокуратура Мадрида возбудила дело в отношении главы футбольной организации. Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях без злого умысла.

25 августа Рубиалес на пресс-конференции сообщил об отказе покинуть свой пост. Его решение продолжить работу во главе RFEF вызвало недовольство у вице-премьера и министра труда Испании Йоланды Диас. 28 августа RFEF обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций с жалобой на вмешательство во внутренние дела организации со стороны испанского правительства. В этот же день стало известно, что прокуратура Испании начала предварительное расследование дела о предполагаемом сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Комитет президентов автономных и региональных федераций RFEF призвал Рубиалеса покинуть пост президента организации.