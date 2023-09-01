Лавров: ситуация с МОК вынуждает искать другие формы развития независимого спорта

Министр иностранных дел РФ назвал действия Международного олимпийского комитета издевательством над здравым смыслом

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Действия Международного олимпийского комитета (МОК) вынуждают искать другие формы развития независимого и деполитизированного спорта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Что делают сейчас с Международным олимпийским комитетом - это издевательство над здравым смыслом, над Олимпийской хартией. Президент [РФ Владимир Путин] тоже на эту тему говорил. Это вынуждает искать другие формы развития независимого, деполитизированного, по-честному состязательного спорта", - сказал Лавров.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.