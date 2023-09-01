В Федерации футбола Армении занимаются подготовкой документов для перехода Севикяна

Ранее футболист отказался от приглашения в сборную России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Федерация футбола Армении (ФФА) готовит документы для перехода нападающего "Пари Нижний Новгород" Эдгара Севикяна в сборную страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФФА.

30 августа тренерский штаб сборной России включил Севикяна в число 49 футболистов, приглашенных на сбор команды в Новогорске, который пройдет с 4 по 12 сентября. На следующий день Севикян отказался от приглашения, объяснив это желанием выступать за сборную Армении.

"Федерация футбола Армении вела переговоры с Эдгаром Севикяном, - говорится в сообщении. - Футболист сообщил о желании и готовности выступать за сборную Армении. На данный момент ФФА занимается оформлением всех необходимых документов, которые позволят Севикяну сыграть за сборную Армении уже в октябре".

Севикяну 22 года, он выступает за "Пари НН" с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 6 матчей в чемпионате, в которых забил 1 мяч.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.