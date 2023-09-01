Определились соперники "Аталанты" на групповом этапе футбольной Лиги Европы

В составе итальянской команды выступает российский полузащитник Алексей Миранчук

ТАСС, 1 сентября. Итальянская "Аталанта", в составе которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, сыграет в группе D Лиги Европы с португальским "Спортингом", австрийским "Штурмом" и польским "Ракувом".

Российский вратарь Андрей Лунев вместе с "Карабахом", который представляет Азербайджан, встретится в группе H с германским "Байером", норвежским "Мольде" и шведским "Хеккеном". Два предыдущих сезона голкипер провел в "Байере".

В группе A сыграют английский "Вест Хэм", греческий "Олимпиакос", германский "Фрайбург" и сербская "Бачка-Топола", в группе B - нидерландский "Аякс", французский "Марсель", английский "Брайтон" и греческий АЕК, в группе C - шотландский "Рейнджерс", испанский "Бетис", чешская "Спарта" и кипрский "Арис", в группе E - английский "Ливерпуль", австрийский ЛАСК, бельгийский "Юнион" и французская "Тулуза", в группе F - испанский "Вильярреал", французский "Ренн", израильский "Маккаби" (Хайфа) и греческий "Панатинаикос", в группе G - итальянская "Рома", чешская "Славия", молдавский "Шериф" и швейцарский "Серветт", за который выступает камерунский полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство.

Групповая стадия турнира пройдет с 21 сентября по 14 декабря. Финал соревнований состоится 22 мая 2024 года в Дублине.

В групповом этапе турнира принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. Команды, занявшие первые места в своих квартетах, выйдут в 1/8 финала, а коллективы, которые финишируют на вторых позициях, сразятся в раунде плей-офф с клубами, закончившими групповой этап Лиги чемпионов на третьих строчках. Третьи команды каждой группы сыграют в раунде плей-офф Лиги конференций.