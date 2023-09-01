В "Пари НН" поддерживают решение футболиста Севикяна играть за сборную Армении

Ранее игрок отказался от приглашения в сборную России

ТАСС, 1 сентября. Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" поддерживает решение полузащитника Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении. Об этом "Спорт-Экспрессу" ​​​​рассказал председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов.

30 августа тренерский штаб сборной России включил Севикяна в число 49 футболистов, приглашенных на сбор команды в Новогорске, который пройдет с 4 по 12 сентября. На следующий день Севикян отказался от приглашения, объяснив это желанием выступать за сборную Армении.

"Мы поддерживаем Севикяна, - сказал Кондратов. - Документами занимается Федерация футбола Армении, на это мы никак повлиять не можем, это не наш вопрос. С Эдгаром все обсудили, он нас уведомил о своем решении, это его личное решение, мы не будем на это влиять. Вчера об этом разговаривали, решили ничего не скрывать, максимально открыто рассказать".

Севикяну 22 года, он выступает за "Пари НН" с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 6 матчей в чемпионате, в которых забил 1 мяч.