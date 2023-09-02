Чесноков назвал интересной игру теннисистки Самсоновой на US Open

В матче третьего круга российская теннисистка сыграет с американкой Мэдисон Киз

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Людмила Самсонова показывает интересную игру на US Open и может победить американку Мэдисон Киз в матче третьего круга. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Самсонова сейчас находится в хорошей форме, показывает интересную игру на этом турнире и на всей американской серии. Она играет быстро, уверенно и солидно. Я думаю, ей вполне по силам пройти Киз", - сказал Чесноков.

Первая ракетка России Дарья Касаткина в третьем круге сыграет с бельгийкой Грет Миннен, Екатерина Александрова - с действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой из Чехии. "Бельгийка играет неплохо, она отдала всего два гейма Винус Уильямс, но Касаткиной вполне по силам победить. Она не очень здорово начинает матчи, но потом включается. Что касается Александровой, я думаю, что у Вондроушовой шансов победить больше, но это не делает ее стопроцентным фаворитом, Александрова точно даст ей бой", - отметил собеседник агентства.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).