"Ахмат" нанес "Уралу" второе поражение подряд в РПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" на своем поле уступил грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол на 43-й минуте с пенальти забил Мохамед Конате. "Урал" потерпел второе поражение - в прошлом туре подопечные Виктора Гончаренко на выезде разгромно проиграли петербургскому "Зениту" (0:4).
"Урал" не смог обыграть "Ахмат" в восьмой встрече подряд (три ничьих, пять поражений). Последнюю победу над грозненцами "Урал" одержал 21 июля 2019 года (3:0).
"Урал" идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, на счету екатеринбуржцев 13 очков в 7 матчах. "Ахмат" с 10 очками идет на 8-й строчке.
В следующем туре "Урал" 17 сентября примет воронежский "Факел", "Ахмат" днем ранее на своем поле сыграет с "Краснодаром".
1
"Краснодар"
6
4
2
0
14
9
2
7
2
"Зенит"
6
4
1
1
13
14
5
9
3
"Урал"
7
4
1
2
13
8
8
0
4
"Крылья Советов"
6
3
2
1
11
14
9
5
5
"Динамо"
6
3
2
1
11
13
11
2
6
ЦСКА
6
3
1
2
10
13
9
4
7
"Спартак"
6
3
1
2
10
12
10
2
8
"Ахмат"
7
3
1
3
10
10
8
2
9
"Локомотив"
6
2
3
1
9
10
9
1
10
"Пари НН"
6
2
1
3
7
3
5
-2
11
"Ростов"
6
2
1
3
7
7
12
-5
12
"Сочи"
6
2
0
4
6
8
8
0
13
"Рубин"
6
1
3
2
6
8
13
-5
14
"Факел"
6
1
1
4
4
5
10
-5
15
"Балтика"
6
1
0
5
3
4
10
-6
16
"Оренбург"
6
0
2
4
2
4
13
-9