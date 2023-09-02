"Ахмат" нанес "Уралу" второе поражение подряд в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненского клуба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" на своем поле уступил грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на 43-й минуте с пенальти забил Мохамед Конате. "Урал" потерпел второе поражение - в прошлом туре подопечные Виктора Гончаренко на выезде разгромно проиграли петербургскому "Зениту" (0:4).

"Урал" не смог обыграть "Ахмат" в восьмой встрече подряд (три ничьих, пять поражений). Последнюю победу над грозненцами "Урал" одержал 21 июля 2019 года (3:0).

"Урал" идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, на счету екатеринбуржцев 13 очков в 7 матчах. "Ахмат" с 10 очками идет на 8-й строчке.

В следующем туре "Урал" 17 сентября примет воронежский "Факел", "Ахмат" днем ранее на своем поле сыграет с "Краснодаром".