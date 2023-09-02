2 сентября, 11:59
Футбол в России

"Ахмат" нанес "Уралу" второе поражение подряд в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненского клуба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" на своем поле уступил грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1 в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на 43-й минуте с пенальти забил Мохамед Конате. "Урал" потерпел второе поражение - в прошлом туре подопечные Виктора Гончаренко на выезде разгромно проиграли петербургскому "Зениту" (0:4).

"Урал" не смог обыграть "Ахмат" в восьмой встрече подряд (три ничьих, пять поражений). Последнюю победу над грозненцами "Урал" одержал 21 июля 2019 года (3:0).

"Урал" идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, на счету екатеринбуржцев 13 очков в 7 матчах. "Ахмат" с 10 очками идет на 8-й строчке.

В следующем туре "Урал" 17 сентября примет воронежский "Факел", "Ахмат" днем ранее на своем поле сыграет с "Краснодаром".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

6

4

2

0

14

9

2

7

2

"Зенит"

6

4

1

1

13

14

5

9

3

"Урал"

7

4

1

2

13

8

8

0

4

"Крылья Советов"

6

3

2

1

11

14

9

5

5

"Динамо"

6

3

2

1

11

13

11

2

6

ЦСКА

6

3

1

2

10

13

9

4

7

"Спартак"

6

3

1

2

10

12

10

2

8

"Ахмат"

7

3

1

3

10

10

8

2

9

"Локомотив"

6

2

3

1

9

10

9

1

10

"Пари НН"

6

2

1

3

7

3

5

-2

11

"Ростов"

6

2

1

3

7

7

12

-5

12

"Сочи"

6

2

0

4

6

8

8

0

13

"Рубин"

6

1

3

2

6

8

13

-5

14

"Факел"

6

1

1

4

4

5

10

-5

15

"Балтика"

6

1

0

5

3

4

10

-6

16

"Оренбург"

6

0

2

4

2

4

13

-9

  

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация