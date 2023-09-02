"Собрали гостей со всего мира". В Москве прошел Grand Skate Tour

Фестиваль экстремальных видов спорта был организован в Парке Горького

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour завершился в Москве. Он проходил в Парке Горького.

Grand Skate Tour стартовал 26 августа. В программу фестиваля вошли соревнования по скейтбордингу, контест по скейтбордингу, скейт-дуэли, соревнования на самокатах и роллер-фристайл. Гости фестиваля могли посетить мастер-классы, художественные инсталляции, музыкальные выступления, а такое ознакомиться с экспозицией Музея скейтбординга СССР.

В последний день фестиваля с утра проходили мастер-классы, а затем должны были завершиться два турнира, однако в планы организаторов вмешался дождь. Спортсмены уже под дождем успели провести соревнование по так называемой игре в скейтборд. Смысл игры заключается в том, что спортсмены получают две попытки для выполнения определенного трюка; если трюк не удается выполнить, то участнику пишется одна из букв английского слова "skate", когда один из игроков собирает после своих ошибок это слово, игра завершается. Победителем турнира стал россиянин Егор Кальдиков, обыгравший в финале аргентинца Матиаса дель Олио.

Финалы соревнований по скейтбордингу должны были стать главным событием дня, однако из-за погодных условий их было невозможно проводить. Из-за этого итоговые места турнира решили определить по результатам полуфиналов. Таким образом, главный приз у мужчин выиграл дель Олио, а у женщин - колумбийка Жасмин Альварес. На какое-то время дождь утих, и тогда организаторы после просушки трека решили организовать небольшой турнир на лучший трюк.

"К сожалению, погода не позволила провести финалы, но мы решили распределить призы в соответствии с результатами полуфиналов, которые отражают силу спортсменов. Однако мы успели провести соревнования на лучший трюк и порадовали трибуны. Думаю, все чувствовали сумасшедшую энергетику, которой нельзя не заразиться", - рассказал ТАСС президент Федерации скейтбординга России, являющейся организатором фестиваля, Илья Вдовин.

Скейтбординг как культура

Вдовин отметил, что скейтбординг стал частью культуры, которая позволяет свободно взаимодействовать людям из разных стран.

"Мы очень довольны фестивалем, тем, что к нам приехали гости из 41 страны. Скейтбординг можно рассматривать как спорт, а можно и как культуру. Как культура он дает больше возможностей взаимодействовать с международными организациями, представителями других стран. В спорте главенствующую позицию занимает Международный олимпийский комитет, который оказывает давление на своих членов, в культуре такого быть не может, там люди свободно взаимодействуют друг с другом", - сказал глава Федерации скейтбординга России.

"Мероприятие проводится в третий раз, поэтому успело себя зарекомендовать. Иностранные гости с удовольствием приезжают к нам, но были случаи, когда на ряд именитых зарубежных спортсменов давили спонсоры или национальные федерации. К нам приехали спортсмены от Монголии до США, от ЮАР до Финляндии, от Саудовской Аравии до Ливана, собрали гостей со всех регионов мира", - добавил собеседник агентства.

Также своими впечатлениями от фестиваля с ТАСС поделился дель Олио. "Я очень рад, что приехал в Москву и пообщался с друзьями со всего мира. Сегодня были непростые погодные условия, но это спорт, такое случается. Я редко проигрываю, однако сегодня проиграл один из турниров своему другу из России Егору, он очень сильный спортсмен", - сказал аргентинец.

"Мне очень нравится Россия. Я здесь не первый раз, всегда с удовольствием приезжаю, когда меня зовут. Здесь живут прекрасные, добрые люди, которые заряжают позитивной энергией. Надеюсь, в следующем году снова смогу сюда приехать", - добавил собеседник агентства.