Гимнастка Мельникова не знает, будут ли у Lady Gaga вопросы по использованию ее музыки

Спортсменка отметила, что пока никаких претензий не поступало

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова не знает, могут ли у американской певицы Lady Gaga появиться основания для предъявления претензий за использование ее песен в музыкальной композиции, под которую спортсменка выполняет вольные упражнения. Об этом гимнастка сообщила ТАСС.

Программа вольных упражнений Мельниковой, с которыми она выступала на Кубке России в Сириусе, поставлена под микс музыкальных композиций, в том числе нескольких песен Lady Gaga.

"Вольные упражнения у меня новые и не обкатанные абсолютно, хореография очень сложная. Никаких претензий по поводу музыки к нам пока не поступало. И я не знаю, может ли это произойти", - ответила Мельникова на вопрос, имеет ли американская певица основания выдвинуть претензии за использование своих песен.

В 2021 году Мельниковой незадолго до Олимпиады в Токио пришлось изменить музыку, под которую она ранее выступала в вольных упражнениях, чтобы не нарушить авторские права. В итоге 30 последних секунд музыкального сопровождения были заменены на другой фрагмент. Как объяснила тогда сама гимнастка, для выступления на Олимпийских играх необходимо иметь авторские права на музыку. Автор музыки, получив официальный запрос, потребовал от Мельниковой $25 тыс., после чего хореографу гимнастки пришлось экстренно искать замену.