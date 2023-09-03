Максимов считает, что МОК снимет санкции с российского спорта только по воле США

По мнению гандбольного тренера, Международный олимпийский комитет полностью зависит от американских денег

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) полностью зависит от американских денег, поэтому снимет санкции с российского спорта только после соответствующего решения властей США. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по гандболу, главный тренер самого титулованного российского клуба "Чеховские медведи" Владимир Максимов.

В субботу МОК сообщил, что российские и белорусские спортсмены по "техническим причинам" не смогут выступить в стартующих в конце сентября Азиатских играх в Китае.

"Сейчас ходят разговоры о переходе нашего спорта в Азию, в футболе эта тема поднимается, - сказал Максимов. - Однако нужно знать Олимпийскую хартию и законы спорта. Томас Бах же не дурак - все спонсорские деньги у МОК американские. Так что пока военный конфликт не кончится, ничего не изменится".

"МОК полностью зависит от американских денег, сто процентов. И помимо этого США финансово доминируют. Проще же всего не пшеницу выращивать и углеводороды качать, а печатать бумагу. Мы можем тешить себя надеждами, но, насколько я знаю ситуацию в международной федерации [гандбола], это бесполезно - они вынуждены подчиняться МОК, если хотят, чтобы гандбол оставался на Олимпиаде. Так говорят и в других видах спорта", - добавил он.

В марте МОК призвал международные федерации допускать спортсменов с российским и белорусскими паспортами к участию в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами, однако многие из них либо не последовали рекомендации, либо отложили решение.

Участие в Азиатских играх предоставляло российским и белорусским спортсменам возможность отобраться на Олимпийские игры 2024 года, при этом МОК до сих пор не принял решения относительно их выступления в Париже.