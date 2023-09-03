Сборная Латвии по баскетболу вышла в четвертьфинал дебютного для себя Кубка мира

В матче второго группового этапа латвийцы победили команду Бразилии со счетом 104:84

ТАСС, 3 сентября. Сборная Латвии со счетом 104:84 обыграла команду Бразилии в матче второго группового этапа Кубка мира по баскетболу и вышла в четвертьфинал первого для национальной команды мирового первенства. Встреча прошла в Джакарте.

Самым результативным игроком встречи стал латвийский форвард Андрейс Гражулис, набравший 24 очка. В составе бразильцев больше всех очков на счету форварда Бруно Кабокло - 20.

Сборная Латвии, которая впервые выступает на Кубке мира, занимает первое место в группе L с 9 очками, команда гарантировала себе участие в четвертьфинале. Бразильцы набрали 8 очков и лишились шансов на выход в следующий раунд. Вместе с латвийцами в четвертьфинал выйдет победитель заключительного матча группы L между сборными Канады и Испании.

В первом матче второго группового этапа латвийцы обыграли действующих чемпионов турнира сборную Испании (74:69). Ранее на турнире они одержали победу над серебряными призерами Олимпиады в Токио сборной Франции (88:86).

В другом матче дня сборная Италии обыграла команду Пуэрто-Рико со счетом 73:57 и гарантировала участие в четвертьфинале.

О Кубке мира

Кубок мира по баскетболу проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах. В турнире принимают участие 32 сборные. На втором групповом этапе 16 команд разбиты на 4 группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. Финал турнира пройдет 10 сентября в филиппинском городе Пасай.

Кубок мира по баскетболу ранее носил название чемпионат мира. Самыми титулованными являются сборные США и Сербии, они выиграли турнир по пять раз. Действующим победителем Кубка мира является сборная Испании, в финале турнира 2019 года она обыграла команду Аргентины (95:75). Сборная России дважды становилась серебряным призером соревнований (1994, 1998).

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира.