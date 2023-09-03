Сборная США потерпела первое поражение на Кубке мира по баскетболу

Американцы заняли второе место в группе и встретятся в четвертьфинале с итальянцами

ТАСС, 3 сентября. Сборная США со счетом 104:110 проиграла команде Литвы в матче заключительного тура второго группового этапа Кубка мира по баскетболу. Встреча прошла в филиппинском городе Пасай.

Самым результативным игроком матча стал американец Энтони Эдвардс, набравший 35 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Вайдас Кариняускас - 15.

Сборная Литвы одержала пять побед в пяти матчах и заняла первое место в группе J. В четвертьфинале литовские баскетболисты сыграют с командой Сербии. Американцы потерпели первое поражение и вышли в плей-офф со второго места, в четвертьфинале сборная США встретится с командой Италии. Игры пройдут 5 сентября.

Кубок мира по баскетболу ранее носил название чемпионат мира. Самыми титулованными являются сборные США и Сербии, они выиграли турнир по 5 раз. Действующим победителем Кубка мира является сборная Испании, в финале турнира 2019 года она обыграла команду Аргентины (95:75). Сборная России дважды становилась серебряным призером соревнований (1994, 1998).

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира.