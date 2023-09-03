Женская сборная Турции впервые выиграла чемпионат Европы по волейболу

В финале турчанки обыграли команду Сербии в пяти сетах

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Женская сборная Турции обыграла команду Сербии в финальном матче чемпионата Европы по волейболу и впервые стала победителем турнира. Встреча прошла в Брюсселе.

Игра завершилась со счетом 3-2 (25:27, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13) в пользу турецкой команды. Бронзовые медали завоевала сборная Нидерландов, которая в матче за третье место обыграла итальянок - 3-0 (25:23, 28:26, 25:20).

Сборные Сербии и Турции во второй раз играли между собой в финале чемпионата Европы. В 2019 году победу в пяти сетах одержали сербки. Сербская сборная трижды побеждала на чемпионатах Европы. Рекордсменом по количеству титулов является сборная СССР (13 побед), 6 раз турнир выигрывала команда России.

Чемпионат Европы проходил в Бельгии, Германии, Италии и Эстонии. В турнире принимали участие 24 сборные.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) и Европейская конфедерация волейбола (CEV) отстранили от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. Россия также потеряла право на проведение мужского чемпионата мира, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны.