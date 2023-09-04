Команда Медиалиги 2Drots вышла в четвертый раунд Кубка России по футболу

Московский клуб со счетом 2:0 обыграл кировское "Динамо"

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Московский клуб Медиалиги 2Drots в гостях со счетом 2:0 обыграл кировское "Динамо" в матче третьего раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка Мурманской области

Забитыми мячами отметились Станислав Манаев (39-я минута) и Годфред Клуцей (64). Футболист "Динамо" Егор Поздняков не реализовал пенальти на 89-й минуте.

2Drots остался единственной командой Медиалиги, которая продолжает выступление в Кубке России. Чемпион Медиалиги "Родина-Медиа" (Москва) вылетел в первом раунде, уступив вологодскому "Динамо" (0:3). 22 августа московский "Амкал" в серии пенальти со счетом 3:4 (основное время - 0:0) уступил ивановскому "Текстильщику".

Команды Медиалиги выступают в Кубке России с прошлого сезона. Тогда лучший результат показал московский "Амкал", который в третьем раунде проиграл петербургской "Звезде". 2Drots в четвертом раунде сыграет с командой Мелбет - Первой лиги. Жеребьевка состоится позднее.

О Кубке России

По регламенту Кубка России, 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).