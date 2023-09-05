Футболиста Антони исключили из состава сборной Бразилии после обвинений в домашнем насилии

Вместо форварда "Манчестер Юнайтед" в сборную вызван нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус

ТАСС, 5 сентября. Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Антони был исключен из состава сборной Бразилии на квалификационные матчи к чемпионату мира 2026 года после обвинений в домашнем насилии. Об этом сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

"В связи с фактами, которые стали достоянием общественности в этот понедельник и касаются нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони, которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, игрока, сборной Бразилии и CBF организация сообщает, что спортсмен выведен с состава сборной Бразилии", - говорится в заявлении.

Вместо Антони тренерский штаб сборной Бразилии вызвал нападающего английского "Арсенала" Габриэля Жезуса.

В понедельник в интервью порталу UOL бывшая девушка футболиста Габриэла Аваллин заявила, что Антони неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023-го. Отмечается, что девушка подала жалобу в полицию Сан-Паулу. Позднее газета The Telegraph сообщила, что полиция Большого Манчестера начала расследование по делу об обвинении нападающего в домашнем насилии. Сам футболист заявил о своей невиновности на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), отметив, что никогда не прибегал к физической агрессии по отношению к бывшей девушке.

Антони 23 года, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2022 года. В нынешнем сезоне игрок провел четыре матча в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями. За сборную Бразилии форвард сыграл 16 матчей, записав на свой счет 2 гола и 2 результативных паса.

В рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Бразилии 9 сентября проведет домашний матч против команды Боливии, а 13 сентября сыграет на выезде против команды Перу.