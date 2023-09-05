Покровская назвала безобразием условия допуска россиян в синхронном плавании

Главный тренер сборной России отметила, что спорт стал политикой

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Критерии допуска россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях по синхронному плаванию являются безобразием, из водных видов спорта именно синхронисты пострадали больше всего. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

"Все очень печально, нас как будто наказали за то, что мы были первыми 20 с лишним лет, за победы на шести Олимпиадах, - сказала Покровская. - Отыгрались. Получается, что в основном наказано синхронное плавание. Безобразие. Ужасно, что спорт сейчас - это политика".

В понедельник Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила, что последовала мартовской рекомендации Международного олимпийского комитета допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не демонстрировали поддержку спецоперации на Украине. Организация запретила им выступать в командных видах спорта и дисциплинах, по причине чего спортсмены обеих стран не смогут быть представлены в водном поло, плавательных эстафетах, синхронных прыжках в воду, в дуэтах и группах в синхронном плавании.

World Aquatics во вторник сообщила ТАСС, что первым после отстранения международным стартом для российских и белорусских пловцов, прыгунов в воду и синхронистов должен стать февральский чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре. В программу соревнований по синхронному плаванию входят четыре дисциплины соло - по две в мужской и женской категориях. Покровская отметила, что вопрос об участии россиян в чемпионате мира будет решаться на тренерском совете.

"Подготовка продолжается - у нас впереди будут соревнования БРИКС и Игры дружбы, так что все будет идти, как надо. Руки мы не опускаем", - отметила она.

Игры БРИКС пройдут в Казани в июне 2024 года, Всемирные игры дружбы - в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.