5 сентября, 11:53
Фигурное катание

Итальянский фигурист Грассль объявил об уходе из группы Тутберидзе

EPA-EFE/ HOW HWEE YOUNG
Даниэль Грассль
© EPA-EFE/ HOW HWEE YOUNG

Спортсмен тренировался в России с января

ТАСС, 5 сентября. Итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу российского тренера Этери Тутберидзе и продолжит тренировки на родине. Об этом он сообщил своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Грассль тренировался в России с января. На чемпионате мира в японской Сайтаме он занял 12-е место. Итальянец приехал на турнир в сопровождении Тутберидзе и тренеров ее группы - Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

"Дорогие друзья, после опыта в Америке и России я решил в августе вернуться в Италию, чтобы продолжить свой путь и подготовку к следующим сезонам, - написал Грассль. - Два зарубежных опыта были для меня очень важными и познавательными. Особо благодарю тренера Этери Туберидзе за профессионализм, проявленный ко мне".

Грасслю 21 год, он является серебряным призером чемпионата Европы 2022 года в одиночном катании. На Олимпиаде 2022 года итальянец занял седьмое место. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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