Нападающий "Динамо" Тюкавин не сыграет в сентябрьских матчах сборной России по футболу

Также расположение команды покинул защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин покинул расположение сборной России и не сыграет в сентябрьских матчах национальной команды. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Также расположение сборной России покинул защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев. Оба игрока не примут участия в сентябрьских матчах по медицинским причинам.

Тюкавину 21 год, в нынешнем сезоне он провел девять матчей за "Динамо" в различных турнирах. На его счету три гола и три результативные передачи. Караваеву 28 лет, в текущем сезоне на его счету 11 матчей и две голевые передачи в составе "Зенита".

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор с 4 по 12 сентября. 7 и 11 сентября российские футболисты проведут два выездных матча с олимпийской сборной Египта, 12 сентября в гостях сыграют с командой Катара.