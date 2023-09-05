"Зенит" попросил ЭСК РФС рассмотреть четыре эпизода в матче с ЦСКА

"Зенит" на выезде сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по обращению петербургского "Зенита" рассмотрит четыре эпизода в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

3 сентября "Зенит" на выезде сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1.

"ЭСК РФС по обращению "Зенита" рассмотрит четыре эпизода по итогам матча с ЦСКА. Это моменты на 37-й, 75-й и 83-й минутах с неназначением пенальти, а также эпизод на третьей добавленной к основному времени матча минуте с неудалением Виллиана Роши", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 7 матчах. В следующем туре петербургская команда на выезде сыграет с казанским "Рубином" 17 сентября.