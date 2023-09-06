6 сентября, 03:51

Олимпийская чемпионка Мамун провела мастер-класс по гимнастке для 300 детей в Чите

Как сообщили в Межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации "Восход", семикратная чемпионка мира поделилась секретами успеха и продемонстрировала правильность выполнения базовых упражнений

ЧИТА, 6 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка игр в Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун провела мастер-класс для более 300 детей на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике "Золото Удокана" в Чите. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации "Восход".

"Семикратная чемпионка мира поделилась секретами мастерства, продемонстрировала правильность выполнения базовых упражнений. На открытом уроке участвовали более 300 гимнасток со всей страны, разного возраста и уровня подготовки - от начинающих до мастеров", - рассказали в пресс-службе.

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике проходят в Чите со 2 по 6 сентября. Участие принимают спортсменки из 22 регионов. Состязания "Золото Удокана" включены в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. Это значит, что здесь гимнастки имеют право получать и подтверждать разряды до звания кандидата в мастера спорта включительно.

Мамун - российская гимнастка, заслуженный мастер спорта РФ (2013). Олимпийская чемпионка (2016), семикратная чемпионка мира (2013-2015), четырехкратная чемпионка Европы (2013-2015) по художественной гимнастике. 

Теги:
РоссияМамун, МаргаритаЗабайкальский край
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