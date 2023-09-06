Футболист Мирзов подписал контракт с азербайджанским "Нефтчи"

Соглашение рассчитано на один год

ТАСС, 6 сентября. Российский полузащитник Резиуан Мирзов подписал контракт с азербайджанским футбольным клубом "Нефтчи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на один год. Мирзов взял 22-й номер в новой команде.

Мирзову 30 лет, в сезоне-2022/23 он играл за подмосковные "Химки", в составе которых вышел на поле в 27 матчах в разных турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Он также играл за московский "Спартак", "Ростов", тульский "Арсенал", "Тосно", грозненский "Ахмат", столичное "Торпедо", "Спартак-Нальчик", рязанскую "Звезду" и костромской "Спартак". В составе "Тосно" в 2018 году Мирзов стал обладателем Кубка России.