Панкратов поддержал запрет на общение российских пловцов со СМИ на международных турнирах

Российские спортсмены поедут на соревнования не разговаривать, а устанавливать мировые рекорды, считает двукратный олимпийский чемпион

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Заперт на общение российских и белорусских спортсменов с журналистами на соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics) позволит избежать провокаций. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию и телекомментатор Денис Панкратов.

В понедельник World Aquatics объявила, что намерена допускать россиян и белорусов исключительно в нейтральном статусе, при этом спортсменам во время международных соревнований будет запрещено давать какие-либо комментарии представителям СМИ.

"Есть профессионалы, которые пишут о плавании, они найдут возможность пообщаться с ребятами, - сказал Панкратов. - А есть люди, которые будут спрашивать про беженцев, бомбежки и тому подобное, и слава богу, что таких вопросов не будет. Наши ребята поедут туда не разговаривать, а делать свое дело - устанавливать рекорды мира и завоевывать золотые медали".

"Так что это прекрасно, нам даже на руку, - добавил он. - Если спортсмен сам отказывается от общения, то все к нему относятся как к буке, а тут все решено за него. И это наказание не для спортсменов, а для журналистов: это ведь им нужно будет писать о победившем с рекордом мира человеке, которого два года не было. Кого в итоге наказывают? Любителей плавания? Они и без интервью проживут, а журналисту нужно что-то писать".

World Aquatics считает, что вернуться на международную арену российские и белорусские спортсмены смогут не раньше февраля следующего года - в этом месяце Катар примет чемпионат мира по водным видам спорта. Там у российских спортсменов будет возможность отобраться на Олимпиаду.