Сборные США и Германии сыграют в первом полуфинале Кубка мира по баскетболу

В четвертьфинале немцы обыграли команду Латвии

ТАСС, 6 сентября. Мужская сборная Германии по баскетболу со счетом 81:79 обыграла команду Латвии в четвертьфинальном матче Кубка мира. Встреча прошла в Маниле.

Самым результативным игроком матча стал латвиец Артурс Жагарс, набравший 24 очков. В составе германской команды больше всех очков набрал Франц Вагнер - 16.

В полуфинале сборная Германии сыграет против команды США. Последний раз команды встречались в товарищеском матче накануне Кубка мира - 20 августа. Тогда со счетом 99:91 победу одержали американцы. Сборная Латвии продолжит выступление на турнире в классификационном раунде. В первом матче плей-офф за 5-8 места латвийцы сыграют против команды Италии.

Сборная Германии выиграла все шесть матчей Кубка мира, в которых принимала участие. На первом групповом этапе турнира немцы обыграли сборные Японии (81:63), Австралии (85:82) и Финляндии (101:75), на втором - оказались сильнее команд Грузии (100:73) и Словении (100:71). Немцы никогда не выигрывали Кубок мира, лучшим результатом сборной являются бронзовые медали (2002). Для сборной Латвии этот Кубок мира стал дебютным.

Кубок мира по баскетболу ранее носил название чемпионат мира. Самыми титулованными являются сборные США и Сербии, они выиграли турнир по пять раз. Действующим победителем Кубка мира является сборная Испании, в финале турнира 2019 года она обыграла команду Аргентины (95:75). Сборная России дважды становилась серебряным призером соревнований (1994, 1998).

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира.