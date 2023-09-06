Матыцин отметил важность вовлечения новых регионов в российские спортивные мероприятия

Новые субъекты должны в абсолютной мере чувствовать поддержку, отметил министр

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Интеграция новых регионов во всероссийские спортивные мероприятия является принципиально важным направлением работы Минспорта. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы находились несколько предыдущих дней в новых регионах. Хочу сказать, что для нас это принципиальный момент - сделать так, чтобы новые субъекты в абсолютной мере чувствовали нашу поддержку и максимально активно были вовлечены во все мероприятия, которые проводятся на территории РФ", - сказал Матыцин.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.