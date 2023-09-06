ПКР обсуждает возможность вступления в Азиатский паралимпийский комитет

Организация будет активно заниматься этим вопросом после генассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бахрейне в конце сентября, отметил Павел Рожков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС. Паралимпийский комитет России (ПКР) обсуждает с Азиатским паралимпийским комитетом возможность вступления в международную организацию. Об этом на заседании коллегии Минспорта заявил президент ПКР Павел Рожков.

"После того, как ПКР опротестовал решение генассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) по приостановке членства ПКР, более смело с нами стали сотрудничать паралимпийские комитеты азиатских стран, - сказал Рожков. - Активно обсуждается вопрос вступления ПКР в Азиатский паралимпийский комитет. Мы более активно этим будем заниматься после генассамблеи МПК в Бахрейне, которая пройдет в конце сентября".

"Мы отправили заявку на участие в Азиатских играх, которые состоятся в Китае в конце октября, - продолжил глава ПКР. - Пока ответа нет. После заявления Международного олимпийского комитета о запрете российским олимпийцам участвовать в Азиатских играх шансов получить положительный ответ становится все меньше, учитывая, что оргкомитет общий. Пока решение ПКР не получил".

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре Паралимпийский комитет России направил жалобу на данное решение в апелляционный трибунал, которая была удовлетворена.

В июле ПКР обратился в организационный комитет Азиатских паралимпийских игр с просьбой рассмотреть возможность участия российских спортсменов в соревнованиях.