Арбитр Карасев завершил работу на сборе судей УЕФА

Сбор проходил с 3 по 6 сентября в швейцарском Ньоне

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский арбитр Сергей Карасев завершил работу на сборе судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и вылетел в Москву. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС)

"Сборы судей УЕФА в Ньоне завершились. Сергей Карасев завершил работу на нем и улетел в Москву", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Сбор судей УЕФА прошел в швейцарском Ньоне с 3 по 6 сентября.

Карасеву 44 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти).

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.