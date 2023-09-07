Каменский считает, что хоккеисту Голдобину надо заслужить признание болельщиков "Спартака"

Форвард сыграл за столичный клуб три матча в текущем сезоне и набрал шесть очков

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Лучшему на данный момент бомбардиру Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Николаю Голдобину, выступающему на позиции нападающего в московском "Спартаке", только необходимо заслужить признание со стороны болельщиков красно-белых, как это было с самым результативным игроком команды прошлого сезона Александром Хохлачевым. Такое мнение ТАСС высказал советник председателя наблюдательного совета "Спартака" Валерий Каменский.

"Я сам не сравниваю хоккеистов, и сравнивать их нельзя, так как оба разные по манере игры. Они оба воспитанники разных школ. Хохлачев уже заслужил признание болельщиков, а Голдобину это надо только заслужить игрой в "Спартаке", - сказал Каменский. - Что касается Голдобина, я давно говорил, что он большой мастер, умеет забить, чувствует игру и когда надо, то забивает. Его и брали на эту роль. Спартаковские болельщики любят именно команду. Конечно, в каждой команде появляется герой, и если Голдобин будет так играть, то станет кумиром спартаковских болельщиков".

27-летний форвард перешел в "Спартак" из магнитогорского "Металлурга" в межсезонье. Он отличился во всех трех играх красно-белых текущего сезона, набрал 6 (5 заброшенных шайб + 1 результативная передача) очков. В матче с череповецкой "Северсталью" (6:4) он оформил первый хет-трик нынешнего сезона в КХЛ. Воспитанник "Спартака" Хохлачев, выступавший за команду в течение последних шести лет, в прошлом сезоне набрал в 65 матчах 55 (19 голов + 36 результативных передач) очков. В конце августа в результате обмена Хохлачев перешел из "Спартака" в хабаровский "Амур".

В трех матчах сезона "Спартак" уступил "Куньлунь Ред Стар" (3:4) и одержал победы над "Северсталью" и "Амуром" (5:3). "Тяжелые игры, начало сезона, но ребята, которых взяли, подтверждают свой класс. Команда только формируется, играет от атаки. Поэтому лучше забивать на одну больше и выигрывать", - подчеркнул Каменский.

18-летний нападающий Никита Сусуев провел за красно-белых все три матча и набрал первое очко в игре с "Амуром", отметившись голевой передачей. "Парень перспективный, видно, что работает и хочет играть, у него много таланта и есть у кого учиться. Огромное желание и характер - это самое главное. В команде его приняли и относятся к нему на равных. По качествам можно отметить скорость и желание, а мастерство приходит с играми", - сказал Каменский.

В среду стало известно, что "Спартак" подпишет контракт с канадским защитником Джоуи Кином, который выступал за клуб в прошлом сезоне. "Думаю, как раз в защите он и поможет: оборона будет у "Спартака" еще лучше. Это опытный игрок, умеющий играть в тяжелых ситуациях. Из качеств у него можно выделить бросок, чтение игры, он праворукий и хорошо катается, что немаловажно. На него можно рассчитывать как на лидера, и думаю, что в первой или второй паре защитников он точно будет играть", - отметил Каменский.