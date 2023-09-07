Матыцин: Азербайджан вносит весомый вклад в развитие спорта на территории стран СНГ

7 сентября Матыцин в рамках делового визита в Узбекистан провел встречи с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым и министром молодежной политики и спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Азербайджан всегда был и остается надежным партнером России и вносит существенный вклад в развитие спорта в странах СНГ. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

7 сентября Матыцин в рамках делового визита в Узбекистан провел встречи с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым и министром молодежной политики и спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым.

"Азербайджан вносит весомый вклад в развитие спорта на территории СНГ. В 2025 году страна примет III Игры стран СНГ. Искренне рад, что данные соревнования, инициированные Россией, успешно развиваются на просторах СНГ", - отметил Матыцин.

"Азербайджан всегда был и остается нашим надежным партнером, и наши позиции по ключевым вопросам остаются едины. Со своей стороны мы выступаем за наращивание сотрудничества в области физической культуры и укрепления спортивных связей с Азербайджанской Республикой. Ранее Россия и Азербайджан договорились разработать и принять План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на два года", - добавил минситр спорта РФ.

В рамках встречи с министром спорта Узбекистана Матыцин отметил широкое взаимодействие двух стран в области физической культуры и спорта. "Мы уделяем большое внимание участию спортсменов из Узбекистана в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации. На прошлой неделе в Екатеринбурге завершился Международный фестиваль университетского спорта, в котором приняли участие 270 университетов из 36 стран. Выражаю вам признательность за традиционно высокий уровень участия спортсменов в соревнованиях, проводимых в России", - сказал Матыцин.