Футболист "Зенита" Мостовой может пропустить следующий матч из-за травмы

Полузащитник был заменен из-за травмы на 20-й минуте товарищеской встречис "Сепаханом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Андрей Мостовой из-за травмы может не сыграть в ближайшем матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом после товарищеского матча с иранским "Сепаханом" сообщил журналистам главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

В четверг футболисты "Зенита" со счетом 4:1 обыграли "Сепахан" в товарищеском матче. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 16 331 зрителя. Мостовой был заменен из-за травмы на 20-й минуте матча.

"Очень жаль, что Андрей Мостовой получил повреждение - насколько серьезное, мы узнаем после медобследования, которое будет на днях. Но Андрей вряд ли начнет следующий матч в старте, судя по тому, что я видел", - рассказал Семак.

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев был вызван в сборную России, но 5 сентября покинул национальную команду. "Караваев должен быть готов к следующему матчу. Он поехал после прошлого матча чемпионата в сборную, получил небольшое повреждение, но несерьезное. Я думаю, после 10 сентября приступит потихоньку к тренировкам, к матчу должен подойти в оптимальной форме", - подчеркнул Семак.

"Зенит" после 7 туров набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. В восьмом туре команда из Санкт-Петербурга 17 сентября на выезде сыграет с казанским "Рубином".