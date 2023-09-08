8 сентября, 07:05,
обновлено 8 сентября, 07:23
Футбол в России

Сергея Ташуева назначили главным тренером "Факела"

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Ташуев сменил на этом посту Вадима Евсеева

ТАСС, 8 сентября. Воронежский футбольный клуб Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Факел" назначил Сергея Ташуева на пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта не уточняются. 5 сентября должность главного тренера "Факела" покинул Вадим Евсеев. Ташуев начинал сезон-2023/24 на посту наставника грозненского "Ахмата", 15 августа стороны прекратили сотрудничество.

Ташуеву 64 года, он работал в "Ахмате" с сентября 2022 года. До этого он работал в белорусском "Шахтере" из Солигорска. В России Ташуев возглавлял "Краснодар", "Спартак" из Нальчика, краснодарскую "Кубань", махачкалинский "Анжи".

"Факел" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. По итогам семи туров воронежский клуб набрал четыре очка. Единственную победу "Факел" одержал над "Пари Нижний Новгород" (2:0). 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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