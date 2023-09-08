Янчук считает, что теннисистка Звонарева может выиграть US Open в женском парном разряде

Россиянка в паре с Лаурой Зигемунд из Германии вышла в полуфинал турнира

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Вера Звонарева имеет хорошие шансы на победу в женском парном разряде на Открытом чемпионате США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Я всегда приветствовал то, что Вера продолжает играть. Она очень фанатично относится к теннису и является примером для всех молодых. В свои годы она продолжает добиваться результатов, выигрывает турниры в парном разряде. Я думаю, она может выиграть US Open, у нее есть опыт побед на таких турнирах", - сказал Янчук.

Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд вышла в полуфинал US Open, они сыграют против американки Дженнифер Брэди и бразильянки Луизы Стефани. Встреча состоится 8 сентября.

Звонаревой 39 лет, в ее активе 12 побед на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде и 13 в парном. Она дважды выходила в финал турниров Большого шлема (Уимблдон и Открытый чемпионат США, 2010 год). В парном разряде она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006, 2020), в смешанном - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004).