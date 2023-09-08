Сборная Сербии стала первым финалистом Кубка мира по баскетболу

Сербы в полуфинале обыграли команду Канады

ТАСС, 8 сентября. Сборная Сербии по баскетболу со счетом 95:86 обыграла команду Канады в полуфинальном матче Кубка мира. Встреча прошла в Маниле.

Самыми результативными игроками матча стали сербский защитник Богдан Богданович и канадский форвард Ар Джей Барретт, они набрали по 23 очка.

Второй полуфинал, в котором встретятся сборные США и Германии, пройдет позднее 8 сентября. Начало матча запланировано на 15:40 мск. Финал турнира состоится 10 сентября, в тот же день будет сыгран матч за третье место.

Кубок мира по баскетболу ранее носил название чемпионат мира. Действующим победителем Кубка мира является сборная Испании, в финале турнира 2019 года она обыграла команду Аргентины (95:75). Сборная России дважды становилась серебряным призером соревнований (1994, 1998).

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира.