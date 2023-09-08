Сборная Германии обыграла команду США и вышла в финал Кубка мира по баскетболу

В решающем матче немцы встретятся с сербами

ТАСС, 8 сентября. Мужская сборная Германии по баскетболу со счетом 113:111 победила команду США в полуфинальном матче Кубка мира. Встреча прошла в Маниле.

Самым результативным игроком матча стал немец Андреас Обст, набравший 23 очка. У американцев больше всех очков на счету Энтони Эдвардса - 23. Сборная США пропустила рекордное количество очков за матч в истории мировых первенств. Предыдущий антирекорд был установлен американцами в матче группового этапа текущего турнира против команды Литвы (104:110)

В финале сборная Германии сыграет с командой Сербии. Сербы ранее в полуфинальном матче обыграли канадцев (95:86). Финал и матч за третье место пройдут 10 сентября.

Сборная Германии впервые вышла в финал Кубка мира. Ранее лучшим достижением германских баскетболистов на турнире было третье место в 2002 году. В составе команды Германии на Кубке мира выступают четыре представителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - Деннис Шрёдер ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Даниэль Тайс ("Индиана"), Франц Вагнер и Мориц Вагнер (оба - "Орландо"). Сборная США полностью состоит из игроков НБА. Ее главным тренером является четырехкратный чемпион НБА Стив Керр.

Кубок мира по баскетболу ранее носил название чемпионат мира. Действующим победителем Кубка мира является сборная Испании, в финале турнира 2019 года она обыграла команду Аргентины (95:75). Сборная России дважды становилась серебряным призером соревнований (1994, 1998).

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира.