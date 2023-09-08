"Спартак" со счетом 2:6 проиграл "Адмиралу" в матче КХЛ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" со счетом 6:2 на выезде обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 3 517 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе "Адмирала" отметились Джованни Фьоре (1-я минута), Данил Файзуллин (6), Даниил Гутик (12, 35), Павел Шэн (53), Павел Варфоломеев (20). У "Спартака" отличились Николай Голдобин (8), Шэйн Принс (14). После третьей шайбы "Адмирала" вратаря "Спартака" Андрея Кареева сменил Патрик Рибар.
Голдобин забросил шайбу в четвертой игре подряд и стал новым рекордсменом "Спартака" в КХЛ по количеству матчей подряд с голами. В четырех встречах он забросил шесть шайб и является лучшим снайпером регулярного чемпионата. "Адмирал" одержал первую победу в текущем сезоне.
Перед началом матча состоялась торжественная церемония поднятия свитера бывшего нападающего "Спартака" Алексея Костылева. Он выступал за красно-белых с 1975 по 1981 год и стал в составе команды чемпионом СССР в 1976 году. Костылев забросил победную шайбу в матче с горьковским "Торпедо" (8:5), после которого "Спартак" оформил чемпионство.
"Спартак" с четырьмя очками после четырех матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Адмирал" набрал три очка в трех играх и располагается на восьмой строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Спартак" 12 сентября на выезде сыграет с петербургским СКА, "Адмирал" в тот же день в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".
Федотов помог ЦСКА победить, СКА проиграл второй раз подряд
Петербургский СКА уступил ярославскому "Локомотиву" (2:3) и потерпел второе поражение подряд. Казанский "Ак Барс" нанес первое поражение в сезоне китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар" (5:1). В лидеры Западной конференции вышло нижегородское "Торпедо", обыгравшее минское "Динамо" (6:4). Еще в одном матче игрового дня челябинский "Трактор" со счетом 3:2 на выезде обыграл подмосковный "Витязь".
Московский ЦСКА на выезде со счетом 5:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик". Ворота армейцев защищал Иван Федотов, который вышел в стартовом составе впервые с матча за Кубок Открытия с казанским "Ак Барсом" (2:5). Ранее КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч ЦСКА - "Ак Барс", в защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России (ФХР), ЦСКА и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав хоккеиста на труд. Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала ФХР на 5 тыс. швейцарских франков. 7 сентября президент IIHF Люк Тардиф сообщил ТАСС, что при принятии решения о применении санкций будет учитываться именно появление Федотова на льду.
4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.
1
Торпедо
3
3
0
0
0
0
0
15-9
6
2
Куньлунь РС
4
3
0
0
0
0
1
12-11
6
3
Северсталь
3
2
0
0
0
0
1
15-12
4
4
ЦСКА
4
2
0
0
0
0
2
13-11
4
5
СКА
4
2
0
0
0
0
2
10-8
4
6
Спартак
4
2
0
0
0
0
2
16-17
4
7
Динамо Мн
4
1
1
0
0
0
2
19-14
4
8
Локомотив
2
1
1
0
0
0
1
8-9
4
9
Динамо М
3
1
0
0
0
0
2
7-8
2
10
Сочи
3
1
0
0
0
0
2
6-10
2
11
Витязь
4
0
0
1
0
0
3
6-15
2
1
Ак Барс
4
3
0
0
0
0
1
16-9
6
2
Металлург
3
2
0
0
0
1
0
11-8
5
3
Трактор
4
2
0
0
0
1
1
10-11
5
4
Автомобилист
3
1
1
0
0
1
0
7-6
5
5
Салават Юлаев
3
2
0
0
0
0
1
9-6
4
6
Авангард
2
1
1
0
0
0
0
5-3
4
7
Сибирь
3
0
1
1
0
0
1
7-6
4
8
Адмирал
3
1
0
0
1
0
1
8-8
3
9
Амур
3
1
0
0
0
0
2
8-10
2
10
Барыс
3
0
0
0
1
1
1
6-9
2
11
Нефтехимик
3
0
0
0
0
1
2
8-15
1
12
Лада
3
0
0
0
0
0
3
3-10
0