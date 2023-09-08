8 сентября, 18:48
КХЛ

"Спартак" со счетом 2:6 проиграл "Адмиралу" в матче КХЛ

Владивостокская команда одержала первую победу в сезоне

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" со счетом 6:2 на выезде обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 3 517 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Адмирала" отметились Джованни Фьоре (1-я минута), Данил Файзуллин (6), Даниил Гутик (12, 35), Павел Шэн (53), Павел Варфоломеев (20). У "Спартака" отличились Николай Голдобин (8), Шэйн Принс (14). После третьей шайбы "Адмирала" вратаря "Спартака" Андрея Кареева сменил Патрик Рибар.

Голдобин забросил шайбу в четвертой игре подряд и стал новым рекордсменом "Спартака" в КХЛ по количеству матчей подряд с голами. В четырех встречах он забросил шесть шайб и является лучшим снайпером регулярного чемпионата. "Адмирал" одержал первую победу в текущем сезоне.

Перед началом матча состоялась торжественная церемония поднятия свитера бывшего нападающего "Спартака" Алексея Костылева. Он выступал за красно-белых с 1975 по 1981 год и стал в составе команды чемпионом СССР в 1976 году. Костылев забросил победную шайбу в матче с горьковским "Торпедо" (8:5), после которого "Спартак" оформил чемпионство.

"Спартак" с четырьмя очками после четырех матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Адмирал" набрал три очка в трех играх и располагается на восьмой строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Спартак" 12 сентября на выезде сыграет с петербургским СКА, "Адмирал" в тот же день в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".

Федотов помог ЦСКА победить, СКА проиграл второй раз подряд

Петербургский СКА уступил ярославскому "Локомотиву" (2:3) и потерпел второе поражение подряд. Казанский "Ак Барс" нанес первое поражение в сезоне китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар" (5:1). В лидеры Западной конференции вышло нижегородское "Торпедо", обыгравшее минское "Динамо" (6:4). Еще в одном матче игрового дня челябинский "Трактор" со счетом 3:2 на выезде обыграл подмосковный "Витязь".

Московский ЦСКА на выезде со счетом 5:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик". Ворота армейцев защищал Иван Федотов, который вышел в стартовом составе впервые с матча за Кубок Открытия с казанским "Ак Барсом" (2:5). Ранее КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч ЦСКА - "Ак Барс", в защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России (ФХР), ЦСКА и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав хоккеиста на труд. Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала ФХР на 5 тыс. швейцарских франков. 7 сентября президент IIHF Люк Тардиф сообщил ТАСС, что при принятии решения о применении санкций будет учитываться именно появление Федотова на льду.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Торпедо

3

3

0

0

0

0

0

15-9

6

2

Куньлунь РС

4

3

0

0

0

0

1

12-11

6

3

Северсталь

3

2

0

0

0

0

1

15-12

4

4

ЦСКА

4

2

0

0

0

0

2

13-11

4

5

СКА

4

2

0

0

0

0

2

10-8

4

6

Спартак

4

2

0

0

0

0

2

16-17

4

7

Динамо Мн

4

1

1

0

0

0

2

19-14

4

8

Локомотив

2

1

1

0

0

0

1

8-9

4

9

Динамо М

3

1

0

0

0

0

2

7-8

2

10

Сочи

3

1

0

0

0

0

2

6-10

2

11

Витязь

4

0

0

1

0

0

3

6-15

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Ак Барс

4

3

0

0

0

0

1

16-9

6

2

Металлург

3

2

0

0

0

1

0

11-8

5

3

Трактор

4

2

0

0

0

1

1

10-11

5

4

Автомобилист

3

1

1

0

0

1

0

7-6

5

5

Салават Юлаев

3

2

0

0

0

0

1

9-6

4

6

Авангард

2

1

1

0

0

0

0

5-3

4

7

Сибирь

3

0

1

1

0

0

1

7-6

4

8

Адмирал

3

1

0

0

1

0

1

8-8

3

9

Амур

3

1

0

0

0

0

2

8-10

2

10

Барыс

3

0

0

0

1

1

1

6-9

2

11

Нефтехимик

3

0

0

0

0

1

2

8-15

1

12

Лада

3

0

0

0

0

0

3

3-10

0

  

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КХЛ
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