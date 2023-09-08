"Спартак" со счетом 2:6 проиграл "Адмиралу" в матче КХЛ

Владивостокская команда одержала первую победу в сезоне

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" со счетом 6:2 на выезде обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 3 517 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Адмирала" отметились Джованни Фьоре (1-я минута), Данил Файзуллин (6), Даниил Гутик (12, 35), Павел Шэн (53), Павел Варфоломеев (20). У "Спартака" отличились Николай Голдобин (8), Шэйн Принс (14). После третьей шайбы "Адмирала" вратаря "Спартака" Андрея Кареева сменил Патрик Рибар.

Голдобин забросил шайбу в четвертой игре подряд и стал новым рекордсменом "Спартака" в КХЛ по количеству матчей подряд с голами. В четырех встречах он забросил шесть шайб и является лучшим снайпером регулярного чемпионата. "Адмирал" одержал первую победу в текущем сезоне.

Перед началом матча состоялась торжественная церемония поднятия свитера бывшего нападающего "Спартака" Алексея Костылева. Он выступал за красно-белых с 1975 по 1981 год и стал в составе команды чемпионом СССР в 1976 году. Костылев забросил победную шайбу в матче с горьковским "Торпедо" (8:5), после которого "Спартак" оформил чемпионство.

"Спартак" с четырьмя очками после четырех матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Адмирал" набрал три очка в трех играх и располагается на восьмой строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Спартак" 12 сентября на выезде сыграет с петербургским СКА, "Адмирал" в тот же день в гостях встретится с нижегородским "Торпедо".

Федотов помог ЦСКА победить, СКА проиграл второй раз подряд

Петербургский СКА уступил ярославскому "Локомотиву" (2:3) и потерпел второе поражение подряд. Казанский "Ак Барс" нанес первое поражение в сезоне китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар" (5:1). В лидеры Западной конференции вышло нижегородское "Торпедо", обыгравшее минское "Динамо" (6:4). Еще в одном матче игрового дня челябинский "Трактор" со счетом 3:2 на выезде обыграл подмосковный "Витязь".

Московский ЦСКА на выезде со счетом 5:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик". Ворота армейцев защищал Иван Федотов, который вышел в стартовом составе впервые с матча за Кубок Открытия с казанским "Ак Барсом" (2:5). Ранее КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч ЦСКА - "Ак Барс", в защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России (ФХР), ЦСКА и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав хоккеиста на труд. Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала ФХР на 5 тыс. швейцарских франков. 7 сентября президент IIHF Люк Тардиф сообщил ТАСС, что при принятии решения о применении санкций будет учитываться именно появление Федотова на льду.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 3 3 0 0 0 0 0 15-9 6 2 Куньлунь РС 4 3 0 0 0 0 1 12-11 6 3 Северсталь 3 2 0 0 0 0 1 15-12 4 4 ЦСКА 4 2 0 0 0 0 2 13-11 4 5 СКА 4 2 0 0 0 0 2 10-8 4 6 Спартак 4 2 0 0 0 0 2 16-17 4 7 Динамо Мн 4 1 1 0 0 0 2 19-14 4 8 Локомотив 2 1 1 0 0 0 1 8-9 4 9 Динамо М 3 1 0 0 0 0 2 7-8 2 10 Сочи 3 1 0 0 0 0 2 6-10 2 11 Витязь 4 0 0 1 0 0 3 6-15 2