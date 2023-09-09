Олимпийская чемпионка гимнастка Мельникова пропустит восстановительный сбор в Абу-Даби

Как сообщила ТАСС спортсменка, она приедет на октябрьский тренировочный сбор команды

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова не поедет вместе со сборной России на сентябрьский восстановительный сбор в Абу-Даби. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Я не поеду на восстановительный сбор в Абу-Даби, буду отдыхать отдельно, - сказала Мельникова. - А потом приеду на октябрьский тренировочный сбор команды".

С 17 по 30 сентября в Абу-Даби пройдет восстановительный сбор ведущих гимнастов России, 7 октября на подмосковной базе "Озеро Круглое" начнется тренировочный сбор национальной команды.

На Кубке России, который проходил в Сириусе с 30 августа по 3 сентября, Мельникова осталась без медали в личном многоборье, но выиграла золото в опорном прыжке и стала второй в вольных упражнениях.

23-летняя Мельникова является победительницей командного турнира Игр-2020. Тогда же в Токио она выиграла бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. Гимнастка из Воронежа также является серебряным призером Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и абсолютной чемпионкой мира 2021 года.