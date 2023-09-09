Тренер Каррера рассказал, что испытал положительные эмоции от возвращения в Москву

Бывший наставник "Спартака" в субботу примет участие в матче, посвященном памяти шестикратного чемпиона России Ильи Цымбаларя

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" итальянец Массимо Каррера испытал положительные эмоции от возвращения в Россию. Об этом Каррера рассказал журналистам.

9 сентября пройдет матч легенд "Спартака" и сборной мира, встреча посвящена шестикратному чемпиону России Илье Цымбаларю.

"Я испытываю большие эмоции, вернувшись в Москву, - сказал Каррера. - Для меня огромная честь находиться здесь с такими легендами футбола. Когда мне предложили принять участие в матче, я не мог отказаться. Я смотрел нарезки, отличным игроком был Илья Цымбаларь. Для меня нахождение здесь является честью".

Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. В России он выступал за "Спартак", с которым стал шестикратным чемпионом и двукратным обладателем кубка страны, за московский "Локомотив", с которым стал обладателем Кубка России, и за махачкалинский "Анжи".

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Вместе с ним команда стала чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.