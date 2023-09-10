Прекрасный человек и футболист. В Москве прошел матч памяти Ильи Цымбаларя

Легенды московского "Спартака" обыграли сборную мира

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Команда легенд московского футбольного клуба "Спартак" со счетом 2:1 обыграла сборную мира в матче, который был посвящен шестикратному чемпиону России в составе красно-белых Илье Цымбаларю. Встреча прошла на "Открытие банк - Арене".

Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. В России он выступал за "Спартак", с которым стал шестикратным чемпионом и двукратным обладателем кубка страны, московский "Локомотив", с которым стал обладателем Кубка России, и махачкалинский "Анжи". Идея проведения матча принадлежит сыну футболиста Олегу Цымбаларю.

© Роман Шлуинский/ ТАСС

Команду легенд "Спартака" возглавляли бывшие главные тренеры красно-белых - Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира - Массимо Каррера и Юрий Семин. Каррера, который возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год, рассказал журналистам перед матчем, что испытал положительные эмоции от возвращения в Москву. Черчесов на предматчевой пресс-конференции отметил, что горд принять участие в этой игре и не мог отказаться.

Организаторы перед матчем запустили видеоролик, в котором были собраны фотографии Цымбаларя, они показывались под песню "Последняя поэма". В стартовом составе легенд "Спартака" с капитанской повязкой вышел Олег Цымбаларь. Перед началом игры символический удар нанес внук Ильи Цымбаларя Даниэль. Болельщики вывесили баннер с надписью "Цымбаларь остался на века одним из лучших в золотом составе "Спартака", а во время игры пели песни о бывшем игроке красно-белых.

За команду "Спартака" также выступили Александр Филимонов, Виктор Булатов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Ананко, Виктор Онопко, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Константин Головской, Владимир Джубанов, Алексей Мелешин, Дмитрий Парфенов, Роман Павлюченко, Александр Ширко, Никита Баженов, Луис Робсон, Александр Павленко, Андрей Ещенко, Александр Самедов, Роман Шишкин. В составе "Спартака" также должен был сыграть главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран, но накануне в клубе сообщили, что он перенес экстренную операцию. В составе сборной мира сыграли Деян Радич, Захари Сираков, Владимир Маминов, Александр Мостовой, Даме Н'До йе, Юрий Жирков, Арос Озбилис, Эмануэль Эменике, Анатолий Тимощук, Мэттью Бут, Александр Гацкан, Алексей Смертин, Макбет Сибайя, Огнен Короман, Сергей Корниленко, Юрис Лайзанс, Максим Ромащенко, Предраг Ранджелович.

Всегда готов был прийти на помощь

Игра ушла на второй план, почти все футболисты просто получали удовольствие от самого матча. Счет в матче открыл Ещенко (4-я минута), второй гол в составе "Спартака" забил Павлюченко (16). У сборной мира отличился Ромащенко (77). Матч прошел в формате два тайма по 40 минут.

© Роман Шлуинский/ ТАСС

"Нестандартный футболист, - сказал Черчесов журналистам о Цымбаларе. - Правильно говорят, что это был человек с юмором, от него мы видели не смешное, а хорошие действия на поле и голы. Обязательно нужны такие матчи, вспомнили нашего друга, который много лет приносил успех "Спартаку". Хорошее мероприятие, надеюсь, что такое будет продолжаться, хорошая организация. Естественно, самое главное - футбол, думаю, что интеллектуально футбол доставил удовольствие. Мало бегали, но хорошо думали".

Бывший одноклубник Цымбаларя Аленичев отметил, что он был фантастическим футболистом. "И прекрасный человек, честный, открытый, готовый всегда прийти на помощь, если у кого-то случалась беда, - сказал Аленичев ТАСС. - Конечно, сожалеем все, что 10 лет назад случилась такая трагедия. Хорошо, что его сын Олег вместе с Российским футбольным союзом организовали такой матч памяти. Все футболисты, которые здесь присутствовали сегодня, сразу же согласились [принять в нем участие], не думая. Матч, который того стоил, повторю, что это был прекраснейший человек".

Олег Цымбаларь рассказал об организации матча. "Все было супер, даже не мог ожидать такой обстановки и ощущений, все топ, - сказал Олег Цымбаларь ТАСС. - Игроки возвращаются в то время, когда играли вместе, а это дает им силы и энергию, чтобы как можно дольше это все происходило. Мы сделали невозможное, не побоюсь этого слова, было бы чуть больше поддержки, и визы мы делали. Пришлось даже искать консула Сенегала для Даме Н’Дойе в нерабочее время. Консульство работает в понедельник, среду и пятницу. Ему визу нужно было срочно поставить в четверг, и через 6 часов у него был вылет. В итоге он благополучно добрался до нас. Спасибо всем, кто помогал".