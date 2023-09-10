10 сентября, 02:24
US Open

Россиянка Гурьева победила в финале юниорского US Open в парном разряде

Теннисистка выступала в паре с румынкой Марой Гаэ

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Гурьева и румынка Мара Гаэ обыграли японок Сару Саито и Нанаку Сато в финале парного турнира юниорского Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:5, 10:8 в пользу российско-румынского дуэта.

Гурьевой 18 лет, она занимает 18-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса. В 2023 году она дошла до полуфинала юниорского Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде и до четвертьфинала - в парном. 

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