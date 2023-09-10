Жирков уверен, что тренер Черчесов скоро найдет себе новый клуб

В середине июля Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера венгерского "Ференцвароша"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу и венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов скоро найдет себе новый клуб. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Юрий Жирков.

19 июля "Ференцварош" на своем после со счетом 0:3 проиграл фарерскому "Клаксвику" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вылетел из турнира. После этого Черчесова отправили в отставку.

"На матче легенд просто поздоровались со Станиславом Черчесовым, никакого дополнительного общения не было, - сказал Жирков. - Вместе с "Ференцварошем" они стали чемпионами, а потом вылетели от "Клаксвика" в Лиге чемпионов, но та команда выбила еще пару, так что все научились играть в футбол. Я не знаю всех подробностей ухода Черчесова из "Ференцвароша", не могу сказать что-то. Черчесов является специалистом международного уровня, конечно, скоро найдет себе новый клуб, без вопросов".

"Поздравлял его с юбилеем. Отдельно не встречались с ним, не говорили за это время", - добавил Жирков.

Черчесову 60 лет, он возглавлял "Ференцварош" с декабря 2021 года, за это время венгерский клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз - обладателем кубка страны. В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом Венгрии и впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков. В 1/8 финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей проиграл германскому "Байеру" (0:2, 0:2). В прошлом сезоне "Ференцварош" также принимал участие в квалификации Лиги чемпионов, где в третьем раунде отбора уступил "Карабаху" из Азербайджана (1:1, 1:3).

С августа 2016 по июль 2021 года Черчесов работал главным тренером сборной России. Под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти команде Хорватии. Также он возглавлял варшавскую "Легию", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши сезона-2015/16, пермский "Амкар", грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат"), сочинскую "Жемчужину", австрийские "Ваккер-Тироль" и "Куфштайн", московские "Динамо" и "Спартак", который под его руководством стал серебряным призером чемпионата России (2007).