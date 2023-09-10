Ольховский считает, что в финале мужского турнира US Open не будет фаворита

По мнению эксперта, россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович имеют одинаковые шансы на победу

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев и серб Новак Джокович имеют равные шансы на победу в финале Открытого чемпионата США (US Open), поэтому в матче не будет фаворита. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Я думаю, что матч будет равным и очень интересным, для меня в нем нет фаворита. В полуфинале против [Карлоса] Алькараса Медведев показал, что является игроком высочайшего уровня, но Джокович есть Джокович, он выиграл 23 турнира Большого шлема. Даниилу нужно будет цепляться за каждый шанс, уверен, они у него будут", - сказал Ольховский.

Открытый чемпионат США проходит на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $65 млн. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021). Финальный матч турнира между Медведевым и Джоковичем начнется в 23:00 мск 10 сентября.